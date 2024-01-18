Критик Кокшенёва: ИИ не сможет писать как Достоевский

Литературный и театральный критик, главный научный сотрудник Института наследия им. Д.С. Лихачёва Капитолина Кокшенёва выразила мнение, что искусственный интеллект не способен воспроизводить сложные смысловые конструкции великих русских писателей, таких как Фёдор Достоевский.

ИИ может скопировать литературный стиль, но всё равно будет действовать в рамках заданного шаблона, заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её мнению, стиль Ивана Тургенева можно подделать.

«Но Фёдора Достоевского подделать нельзя, потому что те глыбы смыслов, неправильного письма, которыми ворочал Достоевский, они удивляют», — сказала Кокшенёва.

Ранее советник президента, председатель совета Фонда кино, член жюри литературной премии «Большая книга» Владимир Толстой беседе с НСН поделился мнением о перспективах использования искусственного интеллекта (ИИ) в литературе.