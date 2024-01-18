Критик Кокшенёва: ИИ не сможет писать как Достоевский
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ИИ может скопировать литературный стиль, но всё равно будет действовать в рамках заданного шаблона, заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По её мнению, стиль Ивана Тургенева можно подделать.
«Но Фёдора Достоевского подделать нельзя, потому что те глыбы смыслов, неправильного письма, которыми ворочал Достоевский, они удивляют», — сказала Кокшенёва.
Ранее советник президента, председатель совета Фонда кино, член жюри литературной премии «Большая книга» Владимир Толстой беседе с НСН поделился мнением о перспективах использования искусственного интеллекта (ИИ) в литературе.