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В Москве ярмарки выходного дня будут проходить круглогодично с 2024 года

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Ярмарки выходного дня в Москве станут круглогодичными, впервые в этом году начав работу в феврале, а не весной, как ранее.
В Москве ярмарки выходного дня будут проходить круглогодично с 2024 года

Для этого в городе оборудовали крытые и отапливаемые павильоны поблизости от станций метро, на участках без автомобильных дорог, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

«Первая торговая сессия пройдёт с 2 февраля по 21 апреля», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Всего около 390 торговых точек распределят среди участников по 23 адресам в десяти округах столицы.

Заявки на участие принимают до пятницы, 19 января.

Ранее сообщалось, что в Крыму состоится более 700 ярмарок в январе, об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства промышленной политики.

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