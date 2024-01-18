В Москве ярмарки выходного дня будут проходить круглогодично с 2024 года
Для этого в городе оборудовали крытые и отапливаемые павильоны поблизости от станций метро, на участках без автомобильных дорог, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
«Первая торговая сессия пройдёт с 2 февраля по 21 апреля», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Всего около 390 торговых точек распределят среди участников по 23 адресам в десяти округах столицы.
Заявки на участие принимают до пятницы, 19 января.
Ранее сообщалось, что в Крыму состоится более 700 ярмарок в январе, об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства промышленной политики.