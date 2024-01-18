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Московский центр «Мои документы» в Лианозове переезжает в новое здание

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Центр госуслуг «Мои документы» в московском районе Лианозово переехал в новое помещение площадью более 2,7 тыс. кв. м на Абрамцевской улице.
Московский центр «Мои документы» в Лианозове переезжает в новое здание

Новое здание будет соответствовать единым стандартам комфорта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Васютин рассказал, что в офисе рациональнее обустроят кабинеты и зоны для оказания электронных услуг, установят терминалы оплаты и копирования, а также оснастят зоны ожидания с электронными табло.

По его словам, также в центре позаботятся об удобстве маломобильных посетителей.

Ранее НСН сообщала, что более 3,6 тыс. москвичей получили первые паспорта в МФЦ в День Конституции.

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