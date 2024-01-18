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Экономист Паулаускас рассказал о способах защиты от кибермошенников

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Член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас рассказал, как защититься от кибермошенников. По его словам, важно вести себя в интернете осторожно, особенно при оплате покупок.
Экономист Паулаускас рассказал о способах защиты от кибермошенников
  • Gettyimages.ru
  • © Chaiyaporn1144

«Никогда не следует предоставлять посторонним людям информацию о своих финансовых счетах или паролях, не оставлять данные своих карт на сайтах, который выглядят подозрительно и вызывают недоверие», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

По его словам, также желательно настроить двухфакторную идентификацию во всех приложениях и сервисах.

«Также важно быть информированным об актуальных методах мошенничества и регулярно обновлять свои знания по кибербезопасности», — посоветовал Паулаускас.

Ранее генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса. По его словам, можно задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.

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