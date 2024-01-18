RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге на выплаты блокадникам и ветеранам направили около 1,5 млрд рублей

Короткая ссылка
Блокадники и ветераны, проживающие в Санкт-Петербурге, в текущем году получат почётные знаки в память о 80-летии полного снятия фашистской блокады Ленинграда. На дополнительные выплаты из городского бюджета выделено около 1,5 млрд рублей.
В Петербурге на выплаты блокадникам и ветеранам направили около 1,5 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом информирует neva.today.

В городской администрации уточнили, что выплаты были начислены более 230 тыс. человек. Ветераны и блокадники смогут получить деньги в ближайшее время.

Выплаты в размере 5000 и 10 тыс. рублей получат инвалиды, ветераны, узники концлагерей и другие категории граждан, проживавших в Ленинграде в военные годы.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минсоцразвития Московской области сообщало о единовременных выплатах жителям региона, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном Ленинграде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить