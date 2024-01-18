В Петербурге на выплаты блокадникам и ветеранам направили около 1,5 млрд рублей
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Об этом информирует neva.today.
В городской администрации уточнили, что выплаты были начислены более 230 тыс. человек. Ветераны и блокадники смогут получить деньги в ближайшее время.
Выплаты в размере 5000 и 10 тыс. рублей получат инвалиды, ветераны, узники концлагерей и другие категории граждан, проживавших в Ленинграде в военные годы.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минсоцразвития Московской области сообщало о единовременных выплатах жителям региона, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном Ленинграде.