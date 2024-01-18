В Петербурге на выплаты блокадникам и ветеранам направили около 1,5 млрд рублей

Блокадники и ветераны, проживающие в Санкт-Петербурге, в текущем году получат почётные знаки в память о 80-летии полного снятия фашистской блокады Ленинграда. На дополнительные выплаты из городского бюджета выделено около 1,5 млрд рублей.

Об этом информирует neva.today.

В городской администрации уточнили, что выплаты были начислены более 230 тыс. человек. Ветераны и блокадники смогут получить деньги в ближайшее время.

Выплаты в размере 5000 и 10 тыс. рублей получат инвалиды, ветераны, узники концлагерей и другие категории граждан, проживавших в Ленинграде в военные годы.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минсоцразвития Московской области сообщало о единовременных выплатах жителям региона, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном Ленинграде.