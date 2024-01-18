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Глава Минкультуры: закрытие двух-трёх кинотеатров поможет в борьбе с пиратством

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Закрытие пары кинотеатров может стать полезным в борьбе с пиратскими показами. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Глава Минкультуры: закрытие двух-трёх кинотеатров поможет в борьбе с пиратством
  • Gettyimages.ru
  • © igoriss

По её словам, нарушителям в первый раз необходимо назначить небольшой штраф, а если кинотеатр продолжит нарушать закон, то увеличить сумму взыскания.

Также министр не исключила закрытия пары кинотеатров, где показывают нелицензионные фильмы.

«(Это. — RT) очень отрезвляет всегда отрасль», — приводит РИА Новости слова Любимовой.

13 июля Останкинский суд Москвы уже штрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви» за отсутствие маркировки «18+» к фильму со сценами, демонстрирующими нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. После этого сервис получил 29 августа ещё один штраф.

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