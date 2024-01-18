В офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы
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Об этом RT сообщили в пресс-службе торговой площадки.
В Wildberries заявили, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые данные.
В компании заявили, что заинтересованы в установлении причин возгорания в кратчайшие сроки.
Отмечается, что Wildberries работает в штатном режиме.
Ранее источник RT в правоохранительных органах заявил, что установлена личность человека, который в закрытом чате писал о своей причастности к якобы поджогу склада Wildberries в петербургских Шушарах.
По словам источника, версия о поджоге не является основной — рассматриваются и другие.