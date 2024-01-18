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В офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы

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В офисе Wildberries в Москве работают сотрудники правоохранительных органов в связи с пожаром, который произошёл на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге.
В офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Об этом RT сообщили в пресс-службе торговой площадки.

В Wildberries заявили, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые данные.

В компании заявили, что заинтересованы в установлении причин возгорания в кратчайшие сроки.

Отмечается, что Wildberries работает в штатном режиме.

Ранее источник RT в правоохранительных органах заявил, что установлена личность человека, который в закрытом чате писал о своей причастности к якобы поджогу склада Wildberries в петербургских Шушарах.

По словам источника, версия о поджоге не является основной — рассматриваются и другие.

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