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В Петербурге проходят мероприятия, посвящённые 81-й годовщине прорыва блокады

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В Санкт-Петербурге начались мероприятия, посвящённые 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
В Петербурге проходят мероприятия, посвящённые 81-й годовщине прорыва блокады
  • © gov.spb.ru

К Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы жители города возложили цветы.

Об этом, как пишет 78.ru, сообщили в пресс-службе городского правительства.

В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, председатель законодательного собрания Александр Бельский и многие другие.

Торжественно-траурные церемонии сегодня проходят также на Пискарёвском мемориальном кладбище.

В честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда были зажжены факелы Ростральных колонн.

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