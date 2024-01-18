В Петербурге проходят мероприятия, посвящённые 81-й годовщине прорыва блокады
- © gov.spb.ru
К Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы жители города возложили цветы.
Об этом, как пишет 78.ru, сообщили в пресс-службе городского правительства.
В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, председатель законодательного собрания Александр Бельский и многие другие.
Торжественно-траурные церемонии сегодня проходят также на Пискарёвском мемориальном кладбище.
В честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда были зажжены факелы Ростральных колонн.