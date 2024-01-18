В Петербурге проходят мероприятия, посвящённые 81-й годовщине прорыва блокады

В Санкт-Петербурге начались мероприятия, посвящённые 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

К Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы жители города возложили цветы.

Об этом, как пишет 78.ru, сообщили в пресс-службе городского правительства.

В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, председатель законодательного собрания Александр Бельский и многие другие.

Торжественно-траурные церемонии сегодня проходят также на Пискарёвском мемориальном кладбище.

В честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда были зажжены факелы Ростральных колонн.