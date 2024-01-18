Орешкин высоко оценил конкурентоспособность российских брендов в разных отраслях
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«Привычки больше нет. Теперь все находятся в равных условиях, потому что ты предлагаешь товар, ты предлагаешь за него определённую цену, ты предлагаешь его с определённым качеством. И это здорово, что есть конкуренция с теми же импортными товарами из других стран», — приводит слова помощника президента сайт kp.ru.
По его словам, отечественный производитель выигрывает в конкурентной борьбе, что с очевидностью следует из текущей ситуации.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.