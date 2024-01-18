В результате взрыва газа в частном доме в Махачкале погиб ребёнок

Один из троих детей, пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, скончался от ожогов.

РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. Уточняется, что остальные пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии. Ранее один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Самаре.