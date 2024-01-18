Ракетная опасность объявлена в Белгороде
Об этом заявила мэрия города в своём Telegram-канале.
Жителей попросили по возможности оставаться дома и не приближаться к окнам.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал местному населению укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. В качестве примера он привёл коридор, ванную, туалет или кладовую.
«Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе ввели ограничение на время работы торговых центров из соображений безопасности.