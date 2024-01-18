Ракетная опасность объявлена в Белгороде

На территории города Белгорода объявили ракетную опасность.

Об этом заявила мэрия города в своём Telegram-канале.

Жителей попросили по возможности оставаться дома и не приближаться к окнам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал местному населению укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. В качестве примера он привёл коридор, ванную, туалет или кладовую.

«Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе ввели ограничение на время работы торговых центров из соображений безопасности.