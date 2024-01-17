Экс-сотрудницу администрации Красногорска обвинили в мошенничестве

Бывшую сотрудницу администрации Красногорска задержали по обвинению в мошенничестве.

Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемая фиктивно трудоустроила знакомую в местный МФЦ.

«Предъявлено обвинение бывшей сотруднице администрации городского округа Красногорск. Она обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК России)», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил в СИЗО бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова по делу о мошенничестве.