Цены на куриные яйца с 10 по 15 января снизились впервые за полгода

Цены на куриные яйца в России с 10 по 15 января 2024 года снизились впервые с июня 2023 года.

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Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Снизились цены: на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (-0,2%)», — говорится в материалах. Президент России Владимир Путин ранее объяснил рост цен на яйца увеличением спроса на них и ростом доходов населения. Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва назвала справедливой стоимость в 110—125 рублей за десяток яиц.