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Цены на куриные яйца с 10 по 15 января снизились впервые за полгода

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Цены на куриные яйца в России с 10 по 15 января 2024 года снизились впервые с июня 2023 года.
Цены на куриные яйца с 10 по 15 января снизились впервые за полгода
  • Gettyimages.ru
  • © natthawat sukram

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Снизились цены: на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (-0,2%)», — говорится в материалах.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил рост цен на яйца увеличением спроса на них и ростом доходов населения.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва назвала справедливой стоимость в 110—125 рублей за десяток яиц.

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