Цены на куриные яйца с 10 по 15 января снизились впервые за полгода
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Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Снизились цены: на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (-0,2%)», — говорится в материалах.
Президент России Владимир Путин ранее объяснил рост цен на яйца увеличением спроса на них и ростом доходов населения.
Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва назвала справедливой стоимость в 110—125 рублей за десяток яиц.