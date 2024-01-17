Развожаев: в районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные в районе Севастопольской бухты используют табельные средства маскировки.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он в Telegram.

Ранее Развожаев сообщил о сигнале воздушной тревоги в городе.