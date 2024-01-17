Развожаев: в районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные в районе Севастопольской бухты используют табельные средства маскировки.
- Gettyimages.ru
- © Vladimir Zapletin
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он в Telegram.
Ранее Развожаев сообщил о сигнале воздушной тревоги в городе.
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