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Мост между Балчугом и Крымской набережной откроют в 2024 году

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Новый пешеходный мост между Крымской набережной и стрелкой острова Балчуг в Москве откроют в 2024 году, заявил мэр Сергей Собянин.
Мост между Балчугом и Крымской набережной откроют в 2024 году

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Мост должен стать частью прогулочного маршрута от Воробьёвых гор до культурного центра ГЭС-2. Готовность объекта оценивается в 70%.

«Работы сложные — специалисты перекладывают многоуровневые системы инженерных коммуникаций. При этом движение речного транспорта не приостанавливаем», — сказал мэр.

В разработке также находится пешеходный переход под Малым Каменным мостом, который соединит ГЭС-2 с кинотеатром «Ударник» и Болотной площадью.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсирует более 1,3 тыс. электробусов.

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