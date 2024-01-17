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В Челябинской области проводят проверку из-за падения сосульки на ребёнка

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Челябинская прокуратура начала проверку по факту падения на 12-летнего ребёнка сосульки с крыши нежилого здания в Снежинске.
В Челябинской области проводят проверку из-за падения сосульки на ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Abeleao

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, в результате падения сосульки мальчик получил травмы.

«Прокуратура проверит исполнение требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания», — заявили прокуратуре.

Также там отметили, что виновные лица будут привлечены к ответственности.

В декабре 2023 года сообщалось, что дворник погиб из-за падения снега и льда с крыши дома в Петербурге.

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