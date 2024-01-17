Путин поручил правительству поддержать Комитет семей воинов Отечества

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Один из пунктов затрагивает поддержку Комитета семей воинов Отечества.

Федеральное правительство окажет комитету поддержку для продолжения работы по предоставлению членам семей участников СВО бесплатной юридической помощи, духовно-психологической поддержки, а также в целях реализации иных культурных, патриотических и гуманитарных проектов.

«Взаимодействие, которое на сегодняшний момент существует с министерствами и ведомствами, прежде всего направлено на защиту интересов и заботу о семьях участников специальной военной операции. Комитет семей воинов Отечества проводит колоссальную работу, во всех регионах Российской Федерации созданы штабы. Мы оказываем юридическую и психологическую помощь. Мы работаем с гуманитарной миссией. И патриотические проекты также есть в комитете», — заявила глава комитета Юлия Белехова.

Также глава государства поручил разработать меры поддержки женщин, которые проживают с бойцами СВО в незарегистрированном браке.

«Если брак гражданский, то какие права есть у семьи? Не успели заключить брак, есть ребёнок, но нет документального подтверждения отцовства. Сегодня мы работаем над тем, чтобы был упрощённый порядок признания отцовства, чтобы семьи могли получить меры поддержки от государства», — уточнила Белехова.

В комитет входят более 1500 активистов во всех 89 регионах России. От участников СВО и членов их семей поступило свыше 200 тыс. обращений.