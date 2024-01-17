Три человека пострадали, один погиб при пожаре в квартире Петербурга

Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате пожара в квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, говорится в сообщении официального Telegram-канала прокуратуры города.

По данным ведомства, пожар произошёл в двухкомнатной квартире, где загорелась обстановка на площади 14 кв. м. Трёх пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Прокуратура Красногвардейского района взяла под контроль установление обстоятельств и причин возгорания, а также ход и результаты проверок, которые проводят правоохранительные органы и МЧС.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбудили дело по факту гибели двух детей в результате пожара в жилом доме.