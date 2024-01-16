Власти Кировской области представили план ремонта дорог на текущий год

В Кировской области опубликован предварительный план ремонта региональных дорог на 2024 год.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на официальный сайт правительства области.

Крупнейшим проектом станет реконструкция участка дороги Кырчаны — Нема — Кильмезь в Кильмезском районе — на этом участке планируется отремонтировать более 13 км дорожного полотна.

Дорожные работы пройдут также на ряде трасс в разных муниципалитетах области. Все они осуществляются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.