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Более восьми тысяч крыш обновили в Москве по программе капремонта с 2015 года

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Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в столице по программе капитального ремонта, которая действует с 2015 года, обновили свыше 8 тыс. крыш жилых домов.
Более восьми тысяч крыш обновили в Москве по программе капремонта с 2015 года

Об этом информирует телеканал «360».

Вице-мэр, в частности, отметил, что в программу вошли более 29 тыс. зданий общей площадью свыше 290 млн кв. м.

По его словам, проект стал одним из самых масштабных не только в России, но и в мире.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

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