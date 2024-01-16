Более восьми тысяч крыш обновили в Москве по программе капремонта с 2015 года
Об этом информирует телеканал «360».
Вице-мэр, в частности, отметил, что в программу вошли более 29 тыс. зданий общей площадью свыше 290 млн кв. м.
По его словам, проект стал одним из самых масштабных не только в России, но и в мире.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).