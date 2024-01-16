В Тюмени вынесли приговор обвиняемому в смертельном ДТП с подростками

Суд Тюмени вынес приговор обвиняемому в ДТП, в результате которого погибли двое подростков, ещё двое пострадали.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл весной 2022 года на Червишевском тракте. Водитель Mazda не пропустил «жигули» с пятью подростками.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года», — заявили в прокуратуре.

Также там отметили, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что автобус с 15 школьниками попал в ДТП на Курилах.