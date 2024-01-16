В Тюмени вынесли приговор обвиняемому в смертельном ДТП с подростками
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл весной 2022 года на Червишевском тракте. Водитель Mazda не пропустил «жигули» с пятью подростками.
«Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года», — заявили в прокуратуре.
Также там отметили, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что автобус с 15 школьниками попал в ДТП на Курилах.