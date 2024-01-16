В Москве начали демонтировать новогодние ели
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«После окончания праздников начали демонтаж новогодних елей, всего их было установлено более тысячи, плакатов и некоторых объёмно-декоративных элементов», — сказал Бирюков.
По его словам, столичные власти решили оставить до весны световые украшения на улицах и в парках, которые служат ещё и как дополнительный источник света.
Как добавил Бирюков, в этом сезоне к Новому году и Рождеству Москву украсили около 5000 декоративных конструкций.
Ранее эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в беседе с телеканалом «360» посоветовал сдавать живые ели на экологичную утилизацию после праздников.