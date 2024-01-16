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В Москве начали демонтировать новогодние ели

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В Москве начали демонтировать новогодние ели и некоторые декоративные уличные конструкции, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве начали демонтировать новогодние ели
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«После окончания праздников начали демонтаж новогодних елей, всего их было установлено более тысячи, плакатов и некоторых объёмно-декоративных элементов», — сказал Бирюков.

По его словам, столичные власти решили оставить до весны световые украшения на улицах и в парках, которые служат ещё и как дополнительный источник света.

Как добавил Бирюков, в этом сезоне к Новому году и Рождеству Москву украсили около 5000 декоративных конструкций.

Ранее эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в беседе с телеканалом «360» посоветовал сдавать живые ели на экологичную утилизацию после праздников.

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