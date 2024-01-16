Бизнес Новгородской области получил 1,2 млрд рублей льготных займов в 2023 году

Фонд поддержки малого предпринимательства Новгородской области в 2023 году выдал бизнесу 380 льготных займов на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Об этом информирует АБН24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В общей доле получивших поддержку предпринимателей более 40% заняты в сфере производства, ещё более 13% — в сфере розничной торговли.

Всего в 2023 году было выдано на 14% больше льготных займов, чем в 2022-м.

Льготное финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что совокупный оборот резидентов Московского инновационного кластера (МИК) с 2019-го по 2022 год превысил 42 трлн рублей.