Дизайнер Наз Маер дал советы по составлению гардероба на зиму

Дизайнер Наз Маер предложил свой вариант зимнего «капсульного гардероба» — универсального набора одежды, подходящего для холодного времени года.

Ключ к созданию успешного капсульного гардероба — универсальность, отметил дизайнер в интервью «Вечерней Москве» и посоветовал подбирать предметы одежды так, чтобы можно было создавать разные образы.

Для этого лучше использовать вещи сдержанных, нейтральных оттенков, хорошо сочетающихся между собой: чёрного, белого, серого, синего, коричневого и зелёного.

Маер также выразил мнение, что такой набор одежды должен включать пальто и пуховик с поясом на талии, качественные футболки, которые составляют основу любого повседневного гардероба, джинсы Slim Fit, брюки чинос, толстовку с круглым вырезом и классические рубашки.

Из обуви эксперт посоветовал классические армейские ботинки сombat boots в стиле Dr. Martens, а также казаки.

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