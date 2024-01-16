На Дальнем Востоке вновь запустили программу «Семейный автомобиль»

В Приморском крае 15 января возобновили программу «Семейный автомобиль» для льготных категорий граждан.

Приобрести личный транспорт на льготных условиях могут многодетные семьи, врачи и учителя, инвалиды, а также участники СВО и члены их семей, пишет vostokmedia.com.

Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту для жителей ДФО составит 25% от стоимости автомобиля. Такие условия будут действовать только при покупке отечественной машины стоимостью до 2 млн рублей.

«Скидка на электромобили модели Evolute, «Москвич 3е» для всех категорий заёмщиков составляет 35%», — уточнили в краевом Министерстве промышленности и торговли.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.