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Wildberries заявил, что вернул деньги за отменённые заказы из-за ЧП в Шушарах

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Маркетплейс Wildberries заявил, что перечислил деньги покупателям за отменённые заказы со сгоревшего склада в Шушарах.
Wildberries заявил, что вернул деньги за отменённые заказы из-за ЧП в Шушарах
  • РИА Новости

Об этом сообщили RT в пресс-службе компании.

Как уточняется, 53% покупателей получат возврат денежных средств, 47% покупателей получат свои заказы после замены товаров, 11% от этих заказов уже были выданы или доставлены в пункты выдачи.

Ранее стало известно, что половина продавцов товаров получила первые компенсации после пожара на складе компании Wildberries в Санкт-Петербурге.

Пожар произошёл на складе в Шушарах 13 января.

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