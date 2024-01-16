Wildberries заявил, что вернул деньги за отменённые заказы из-за ЧП в Шушарах

Маркетплейс Wildberries заявил, что перечислил деньги покупателям за отменённые заказы со сгоревшего склада в Шушарах.

Об этом сообщили RT в пресс-службе компании.

Как уточняется, 53% покупателей получат возврат денежных средств, 47% покупателей получат свои заказы после замены товаров, 11% от этих заказов уже были выданы или доставлены в пункты выдачи.

Ранее стало известно, что половина продавцов товаров получила первые компенсации после пожара на складе компании Wildberries в Санкт-Петербурге.

Пожар произошёл на складе в Шушарах 13 января.