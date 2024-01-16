Wildberries заявил, что вернул деньги за отменённые заказы из-за ЧП в Шушарах
- РИА Новости
Об этом сообщили RT в пресс-службе компании.
Как уточняется, 53% покупателей получат возврат денежных средств, 47% покупателей получат свои заказы после замены товаров, 11% от этих заказов уже были выданы или доставлены в пункты выдачи.
Ранее стало известно, что половина продавцов товаров получила первые компенсации после пожара на складе компании Wildberries в Санкт-Петербурге.
Пожар произошёл на складе в Шушарах 13 января.