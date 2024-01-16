В Москве открыт приём заявок на участие в молодёжном проекте «Бизнес-уикенд»

В Москве стартовал приём заявок на участие в молодёжном проекте «Бизнес-уикенд. Старт» для подростков 14—18 лет.

Об этом пишет газета «Известия».

Проект направлен на развитие предпринимательских навыков и компетенций у молодёжи, отметила заммэра Наталья Сергунина.

В конкурсе можно поучаствовать индивидуально или в составе команды из двух—пяти человек. Заявки принимают до 26 января.

После регистрации кандидаты пройдут онлайн-тестирование. Около 700—800 участников с лучшими результатами получат приглашение на фестиваль «Предпринимай!» 27 января. Мероприятие пройдёт в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке.

Затем участников ждёт стратегическая сессия «Банк идей», а финальным этапом станет ярмарка-выставка «Предпринимай! Фабрика идей», которая пройдёт в мае.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами был посвящён вопросам налоговой грамотности.