RT в Telegram
Подпишись

В Москве открыт приём заявок на участие в молодёжном проекте «Бизнес-уикенд»

Короткая ссылка
В Москве стартовал приём заявок на участие в молодёжном проекте «Бизнес-уикенд. Старт» для подростков 14—18 лет.
В Москве открыт приём заявок на участие в молодёжном проекте «Бизнес-уикенд»

Об этом пишет газета «Известия».

Проект направлен на развитие предпринимательских навыков и компетенций у молодёжи, отметила заммэра Наталья Сергунина.

В конкурсе можно поучаствовать индивидуально или в составе команды из двух—пяти человек. Заявки принимают до 26 января.

После регистрации кандидаты пройдут онлайн-тестирование. Около 700—800 участников с лучшими результатами получат приглашение на фестиваль «Предпринимай!» 27 января. Мероприятие пройдёт в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке.

Затем участников ждёт стратегическая сессия «Банк идей», а финальным этапом станет ярмарка-выставка «Предпринимай! Фабрика идей», которая пройдёт в мае.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами был посвящён вопросам налоговой грамотности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить