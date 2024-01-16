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RT: один из сотрудников склада Wildberries в Петербурге угрожал поджогом

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Незадолго до пожара, произошедшего на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, предположительно, один из работников компании угрожал поджогом, а потом утверждал, что он это сделал.
RT: один из сотрудников склада Wildberries в Петербурге угрожал поджогом
  • РИА Новости

В распоряжении RT оказались скриншоты переписки из закрытого чата сотрудников.

Один из участников чата ещё 27 декабря возмущался штрафами и писал, что «скоро мезик [так называют склад работники] будет гореть».

При этом в день пожара он заявил, что якобы действительно поджёг склад. Однако позже мужчина стал отказываться от своих слов и утверждать, что к нему приходили «опера» с проверкой.

Вскоре после этого мужчина удалил аккаунт.

Как рассказал источник RT в правоохранительных органах, эти сообщения будут проверены в рамках уже возбуждённого уголовного дела.

Ранее в компании Wildberries опровергли RT информацию о том, что при крупном возгорании на складе торговой площадки в Санкт-Петербурге не сработала пожарная сигнализация.

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