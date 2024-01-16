RT: один из сотрудников склада Wildberries в Петербурге угрожал поджогом
- РИА Новости
В распоряжении RT оказались скриншоты переписки из закрытого чата сотрудников.
Один из участников чата ещё 27 декабря возмущался штрафами и писал, что «скоро мезик [так называют склад работники] будет гореть».
При этом в день пожара он заявил, что якобы действительно поджёг склад. Однако позже мужчина стал отказываться от своих слов и утверждать, что к нему приходили «опера» с проверкой.
Вскоре после этого мужчина удалил аккаунт.
Как рассказал источник RT в правоохранительных органах, эти сообщения будут проверены в рамках уже возбуждённого уголовного дела.
Ранее в компании Wildberries опровергли RT информацию о том, что при крупном возгорании на складе торговой площадки в Санкт-Петербурге не сработала пожарная сигнализация.