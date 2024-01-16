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Названы марки авто, которые продавали жители Москвы и Петербурга в 2023 году

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В России опубликовали список самых популярных марок машин, владельцы которых обращались за услугой выкупа в 2023 году.
Названы марки авто, которые продавали жители Москвы и Петербурга в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные, предоставленные сервисом для покупки и продажи автомобилей «СберАвто».

В Москве посредством сервиса было совершено 85% сделок, в Санкт-Петербурге — 15%.

Чаще всего в обоих регионах продавали автомобили брендов Kia (11%), Hyundai (8%), Nissan (7%). Самые часто выкупаемые модели — Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Ceed.

Самыми популярными для срочной продажи моделями в Москве оказались автомобили брендов Kia (11%), Hyundai (8%), Nissan (6%), а в Санкт-Петербурге — Skoda (12%), Nissan (11%) и Hyundai (9%).

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.

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