Оперштаб сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России за неделю на 12,6%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась за неделю на 12,6%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,5% и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%», — приводит РИА Новости заявление.

В штабе подчеркнули, что рост отмечается в 62 регионах России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ни один из новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 за год не стал опаснее.