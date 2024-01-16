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Оперштаб сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России за неделю на 12,6%

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась за неделю на 12,6%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Оперштаб сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России за неделю на 12,6%
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,5% и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%», — приводит РИА Новости заявление.

В штабе подчеркнули, что рост отмечается в 62 регионах России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ни один из новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 за год не стал опаснее.

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