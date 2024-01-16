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В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения

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В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения.
В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения
  • Gettyimages.ru
  • © N-sky

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в 10:20 в городе включилась сирена, которая звучала около трёх минут.

Далее прозвучало речевое оповещение: «Внимание! Проводится проверка готовности систем оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!»

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде установлены 22 остановки из бетонных конструкций для защиты во время возможных обстрелов.

Он также заявил, что 76% от общего объёма повреждённых оконных и балконных конструкций домов в Белгороде уже восстановлено после обстрела города со стороны ВСУ.

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