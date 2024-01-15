Арктическая олимпиада получила заявки от 4400 школьников из 70 регионов

На участие в арктической олимпиаде «Полярный круг» подали заявки 4400 школьников из 70 регионов России и из Белоруссии.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Центр выявления и поддержки одарённых детей в ЯНАО.

Учащиеся 4—11-х классов смогут продемонстрировать свои знания по математике, физике, астрономии, биологии, химии и информатике.

Отборочный тур состоится в феврале в формате онлайн, финальный пройдёт очно в марте. Предварительные итоги станут известны 15 апреля.

Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники из Подмосковья выиграли 30 медалей на международной олимпиаде.