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Арктическая олимпиада получила заявки от 4400 школьников из 70 регионов

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На участие в арктической олимпиаде «Полярный круг» подали заявки 4400 школьников из 70 регионов России и из Белоруссии.
Арктическая олимпиада получила заявки от 4400 школьников из 70 регионов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Центр выявления и поддержки одарённых детей в ЯНАО.

Учащиеся 4—11-х классов смогут продемонстрировать свои знания по математике, физике, астрономии, биологии, химии и информатике.

Отборочный тур состоится в феврале в формате онлайн, финальный пройдёт очно в марте. Предварительные итоги станут известны 15 апреля.

Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники из Подмосковья выиграли 30 медалей на международной олимпиаде.

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