В Татарстане введут 3,15 млн квадратных метров жилья в 2024 году

В Татарстане введут не менее 3,15 млн кв. м в 2024 году, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в региональном правительстве.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

План ввода жилья по муниципальным образованиям уже утвердили. По линии индивидуального жилищного строительства идут 1,5 млн кв. м.

Ещё 1,45 млн кв. м — это многоквартирное инвестиционное жильё, 161,7 тыс. кв. м — социальная ипотека.

Кроме того, в регионе планируют реализовать четыре программы по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.