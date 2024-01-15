В Татарстане введут 3,15 млн квадратных метров жилья в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
План ввода жилья по муниципальным образованиям уже утвердили. По линии индивидуального жилищного строительства идут 1,5 млн кв. м.
Ещё 1,45 млн кв. м — это многоквартирное инвестиционное жильё, 161,7 тыс. кв. м — социальная ипотека.
Кроме того, в регионе планируют реализовать четыре программы по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.