RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане введут 3,15 млн квадратных метров жилья в 2024 году

Короткая ссылка
В Татарстане введут не менее 3,15 млн кв. м в 2024 году, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в региональном правительстве.
В Татарстане введут 3,15 млн квадратных метров жилья в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

План ввода жилья по муниципальным образованиям уже утвердили. По линии индивидуального жилищного строительства идут 1,5 млн кв. м.

Ещё 1,45 млн кв. м — это многоквартирное инвестиционное жильё, 161,7 тыс. кв. м — социальная ипотека.

Кроме того, в регионе планируют реализовать четыре программы по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить