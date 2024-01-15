Школьники из Ставропольского края стали лауреатами конкурса программы «Классная страна»

Школьники из Шпаковского, Грачёвского и Изобильненского округов Ставропольского края стали лауреатами конкурса детских творческих проектов всероссийской программы «Классная страна».

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Лауреаты представили проект «Азбука символов Ставропольского края» в виде туристического маршрута.

Там собрана информация о курортных городах, региональных брендах, флоре, фауне и памятниках. Награды вручили в Москве зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники из Подмосковья выиграли 30 медалей на международной олимпиаде.