Школьники из Ставропольского края стали лауреатами конкурса программы «Классная страна»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Лауреаты представили проект «Азбука символов Ставропольского края» в виде туристического маршрута.
Там собрана информация о курортных городах, региональных брендах, флоре, фауне и памятниках. Награды вручили в Москве зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники из Подмосковья выиграли 30 медалей на международной олимпиаде.