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Школьники из Ставропольского края стали лауреатами конкурса программы «Классная страна»

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Школьники из Шпаковского, Грачёвского и Изобильненского округов Ставропольского края стали лауреатами конкурса детских творческих проектов всероссийской программы «Классная страна».
Школьники из Ставропольского края стали лауреатами конкурса программы «Классная страна»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Лауреаты представили проект «Азбука символов Ставропольского края» в виде туристического маршрута.

Там собрана информация о курортных городах, региональных брендах, флоре, фауне и памятниках. Награды вручили в Москве зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники из Подмосковья выиграли 30 медалей на международной олимпиаде.

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