«Зелёный коридор» в Москве позволил сократить сроки создания производства до года

Заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что «зелёный коридор» позволил сократить срок от разработки проекта производственного объекта до получения необходимой документации на ввод в эксплуатацию до года.

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Об этом сообщает НСН. Благодаря более быстрому запуску производств удалось на 8,2% увеличить рентабельность вложенных средств инвесторов. Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что «зелёный коридор» помогает выработать самые эффективные пути для бизнеса по созданию новых производств и увеличить налоговые отчисления. Ранее телеканал «360» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» получили налоговые льготы на сумму 3,1 млрд рублей.