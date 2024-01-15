«Зелёный коридор» в Москве позволил сократить сроки создания производства до года
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Об этом сообщает НСН.
Благодаря более быстрому запуску производств удалось на 8,2% увеличить рентабельность вложенных средств инвесторов.
Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что «зелёный коридор» помогает выработать самые эффективные пути для бизнеса по созданию новых производств и увеличить налоговые отчисления.
Ранее телеканал «360» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» получили налоговые льготы на сумму 3,1 млрд рублей.