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«Зелёный коридор» в Москве позволил сократить сроки создания производства до года

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Заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что «зелёный коридор» позволил сократить срок от разработки проекта производственного объекта до получения необходимой документации на ввод в эксплуатацию до года.
«Зелёный коридор» в Москве позволил сократить сроки создания производства до года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Благодаря более быстрому запуску производств удалось на 8,2% увеличить рентабельность вложенных средств инвесторов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что «зелёный коридор» помогает выработать самые эффективные пути для бизнеса по созданию новых производств и увеличить налоговые отчисления.

Ранее телеканал «360» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» получили налоговые льготы на сумму 3,1 млрд рублей.

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