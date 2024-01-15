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Amazon и ещё 10 зарубежным компаниям грозят оборотные штрафы в России

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В российский суд поступили протоколы в отношении Amazon и ещё десяти иностранных компаний, которые предоставляют хостинг и доменные имена.
Amazon и ещё 10 зарубежным компаниям грозят оборотные штрафы в России
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на 422-й судебный участок Таганского района Москвы.

«Протокол по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ в отношении Amazon Web Services, Inc. будет рассмотрен 17 января», — заявили в суде.

Также будут рассмотрены протоколы в отношении Bluehost, Kamatera Inc., Hetnez Online Gmb, Ionos Inc., Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc. и Hostgator.com.

Компаниям грозят оборотные штрафы на сумму, составляющую до одной десятой их дохода за календарный год, за работу в России без представительства.

В октябре Роскомнадзор сообщил, что сайты Amazon Web Services и ещё десять иностранных провайдеров хостинга не будут появляться в выдаче поиска. 

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