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Кравцов высказался об интеграции новых регионов в российскую систему образования

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов высказался об интеграции новых регионов в российскую систему образования.

Как он отметил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, максимальную интеграцию новых регионов планируется осуществить в течение двух лет.

«Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что есть чёткий план и график по данному процессу. 

Ранее Кравцов заявил, что в российских школах ликвидировали третью смену.

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