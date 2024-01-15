Кравцов высказался об интеграции новых регионов в российскую систему образования
Как он отметил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, максимальную интеграцию новых регионов планируется осуществить в течение двух лет.
«Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования», — цитирует Кравцова РИА Новости.
Министр подчеркнул, что есть чёткий план и график по данному процессу.
Ранее Кравцов заявил, что в российских школах ликвидировали третью смену.