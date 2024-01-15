В Москве новый жилой квартал возведут в Ясеневе по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столичном районе Ясенево появится новый жилой квартал по городской программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

«Два участка в районе Ясенево общей площадью 10,39 га входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство свыше 267 тыс. кв. м недвижимости», — сообщил вице-мэр.

По его словам, предполагаемый объём инвестиций в развитие проекта превышает 80 млрд рублей.

Новый квартал будет построен между Битцевским и Ясеневским лесопарками.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на Владимира Ефимова сообщал, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Выхино» в ЮВАО общей площадью 7,31 га.