Флагманский МФЦ в центре Москвы обслужил более миллиона человек за шесть лет

За шесть лет с момента открытия флагманского офиса «Мои документы» в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» в ЦАО его посетили более 1 млн человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Во флагманском офисе ЦАО москвичи чаще всего пользовались услугой по кадастровому учёту и регистрации прав на недвижимое имущество — зафиксировано более 200 тыс. обращений», — говорится в сообщении.

Также востребованной стала услуга, связанная с предоставлением сведений из реестра недвижимости, — за ней москвичи обратились более 75 тыс. раз. Кроме того, почти 35 тыс. раз посетители обратились в центр за получением информации жилищного учёта.

Ранее НСН сообщала, что более 3,6 тыс. москвичей получили первые паспорта в МФЦ в День Конституции.