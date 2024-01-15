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Почти половина россиян сдают новогодние ели на экологичную утилизацию

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Новое исследование показало, что почти каждый второй россиянин, приобретший живую ель к Новому году, сдаёт её на экологичную утилизацию после праздников.
Почти половина россиян сдают новогодние ели на экологичную утилизацию
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Так, в ходе исследования выяснилось, что 26% из числа тех, кто выбирает к празднику живое дерево, впоследствии сдают его на переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк, а 1% мастерят из елей сувениры.

Ещё 37% россиян уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель. А 14% пока не решили, как поступят с новогодним деревом.

Уточняется, что число россиян, выбирающих экологичную утилизацию, увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Ранее эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в беседе с телеканалом «360» посоветовал сдавать живые ели на экологичную утилизацию после праздников.

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