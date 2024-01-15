Собянин: новый корпус больницы святого Владимира отроют в 2025 году в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2025 году планируется открытие нового корпуса детской клинической больницы святого Владимира.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, в новом здании шесть надземных и два подземных этажа.

«Это значительно увеличит мощность детской больницы», — отметил Собянин.

Помимо этого, в проекте предусмотрено наличие девяти операционных общехирургического профиля, одной гибридной операционной и четырёх малых.

Уже возведён монолитный каркас здания и стены. Специалисты занимаются устройством коммуникаций и отделочными работами.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.