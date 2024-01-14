В Нижегородской области спасатели вывели из пожара двоих детей и взрослого
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что всего были эвакуированы 12 человек, включая пятерых детей. Огонь горел на 25 кв. м, к ликвидации возгорания привлекли 25 специалистов и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
«Пожарными МЧС России в горящем жилье обнаружены мужчина и женщина. К сожалению, они погибли», — отметили в пресс-службе.
Ранее поступила информация о ликвидации открытого горения на пожаре в гостинице «Астория» в Казани.