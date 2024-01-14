Гладков: более 2 тысяч детей из Белгорода вывезли на отдых после обстрела города
Говоря на эту тему в личном Telegram-канале, руководитель региона поблагодарил коллег-губернаторов, которые отнеслись к детям из Белгорода как к своим собственным.
«Сейчас более 2 тыс. детей размещено за пределами региона. У нас в трёх регионах десять человек заболели, шесть из них в Пензенской области. Все они находятся под присмотром врачей», — сообщил он.
Ранее Гладков заявил, что дети из Белгорода отправились в оздоровительный лагерь «Голубой экран» в Воронеже.