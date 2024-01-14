RT в Telegram
Подпишись

Один человек погиб, ещё семь пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале

Короткая ссылка
В результате столкновения автобуса и грузовика в Свердловской области погиб один человек, ещё семь получили травмы. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.
Один человек погиб, ещё семь пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале
  • РИА Новости

В ведомстве заявили, что авария произошла в субботу вечером, 13 января, на 232-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург.

Водитель автобуса во время разворота не уступил дорогу грузовику, который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним.

«В результате ДТП пассажир автобуса погиб на месте происшествия, ещё семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Заельцовском районе Новосибирска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить