Один человек погиб, ещё семь пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале
- РИА Новости
В ведомстве заявили, что авария произошла в субботу вечером, 13 января, на 232-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург.
Водитель автобуса во время разворота не уступил дорогу грузовику, который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним.
«В результате ДТП пассажир автобуса погиб на месте происшествия, ещё семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Заельцовском районе Новосибирска.