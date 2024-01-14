Один человек погиб, ещё семь пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале

В результате столкновения автобуса и грузовика в Свердловской области погиб один человек, ещё семь получили травмы. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.

В ведомстве заявили, что авария произошла в субботу вечером, 13 января, на 232-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург.

Водитель автобуса во время разворота не уступил дорогу грузовику, который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним.

«В результате ДТП пассажир автобуса погиб на месте происшествия, ещё семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Заельцовском районе Новосибирска.