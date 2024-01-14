Wildberries планирует выплачивать компенсации продавцам после пожара с 15 января
- РИА Новости
Об этом компания сообщила RT.
В компании уточнили, что повреждённые товары к покупателям не попадут.
Позже в маркетплейсе отметили, что для установления точной суммы компенсаций компания сверит данные электронных учётных систем и проведёт осмотр склада.
Размер выплат посчитают, как если бы товар был продан 13 января.
13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Петербурге.
В Wildberries в комментарии RT опровергли версию о поджоге склада.