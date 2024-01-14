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Wildberries планирует выплачивать компенсации продавцам после пожара с 15 января

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Маркетплейс Wildberries заявил, что планирует с понедельника, 15 января, начать выплачивать компенсации продавцам, чьи товары пострадали в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге.
Wildberries планирует выплачивать компенсации продавцам после пожара с 15 января
  • РИА Новости

Об этом компания сообщила RT.

В компании уточнили, что повреждённые товары к покупателям не попадут.

Позже в маркетплейсе отметили, что для установления точной суммы компенсаций компания сверит данные электронных учётных систем и проведёт осмотр склада.

Размер выплат посчитают, как если бы товар был продан 13 января.

13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Петербурге.

В Wildberries в комментарии RT опровергли версию о поджоге склада.

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