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Дагестанских майнеров попросили отключить фермы на время холодов

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Компания «Дагэнерго» попросила владельцев майнинговых ферм в Дагестане отключить оборудование на время холодов из-за рисков перегрузки электросетей.

«Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких... и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения», — говорится в обращении.

В «Дагэнерго» отметили особенно сложную ситуацию в ряде микрорайонов Махачкалы. Сотрудники компании пришли к выводу, что нагрузка вызвана майнинговыми фермами, исходя из динамики загрузки сети.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее заявил, что в 2024 году в регионе реконструируют десять подстанций и более 500 км электроснабжения.

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