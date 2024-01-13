Госстройнадзор: Wildberries не обращалась за разрешением на ввод горящего склада
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Госстройнадзором Санкт-Петербурга было выдано разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тыс. кв. м в Шушарах.
«При этом за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар на складе Wildberries локализован на площади 70 тыс. кв. м.