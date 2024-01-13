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Госстройнадзор: Wildberries не обращалась за разрешением на ввод горящего склада

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Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод горящего складского комплекса в Пушкинском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Госстройнадзором Санкт-Петербурга было выдано разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тыс. кв. м в Шушарах.

«При этом за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар на складе Wildberries локализован на площади 70 тыс. кв. м.

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