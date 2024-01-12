Самолёт Як-42 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Архангельска

Аэропорт Архангельска на время закрыли из-за подготовки к буксировке выкатившегося за пределы ВПП самолёта Як-42 авиакомпании «Арктика».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, около 18:00 мск в аэропорту Архангельска самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

«Аэропорт временно закрыт — застрявший в снегу Як-42 готовится к буксировке на стоянку. Предварительно, внешних повреждений самолёт не получил», — сказали в ведомстве.

Утром 12 января в аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильной метели было задержано на вылет и прилёт более 20 рейсов.