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Самолёт Як-42 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Архангельска

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Аэропорт Архангельска на время закрыли из-за подготовки к буксировке выкатившегося за пределы ВПП самолёта Як-42 авиакомпании «Арктика».
Самолёт Як-42 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Архангельска

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, около 18:00 мск в аэропорту Архангельска самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

«Аэропорт временно закрыт — застрявший в снегу Як-42 готовится к буксировке на стоянку. Предварительно, внешних повреждений самолёт не получил», — сказали в ведомстве.

Утром 12 января в аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильной метели было задержано на вылет и прилёт более 20 рейсов.

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