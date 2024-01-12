Росстат оценил инфляцию в России в 7,42%
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В декабре по сравнению с ноябрём индекс потребительских цен составил 100,73%, а по сравнению с декабрём 2022 года — 107,42%.
Продовольственная инфляция в декабре в месячном выражении составила 1,49%, а в ноябре — 1,55%. За год рост цен на продовольствие составил 8,16%.
Также в документе говорится, что цены на непродовольственные товары в декабре выросли на 0,42% (в годовом выражении — на 5,96%).
Ранее президент России Владимир Путин назвал контролируемой ситуацию с инфляцией в стране.