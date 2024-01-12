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Автоэксперт Сажин дал советы водителям на случай попадания машины в яму на дороге

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Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, что делать, если машина попала в яму на дороге. По его словам, прежде всего нужно вызвать ДПС, чтобы зафиксировать повреждения автомобиля.

Если нет видеорегистратора, то рекомендуется найти очевидца или водителя, зафиксировавшего ДТП на видео.

«После этого они оформят постановление, с которым нужно будет обратиться в компанию, которая обслуживает данный участок дороги, в судебном порядке. Если в добровольном они не захотят возместить ущерб», — пояснил Сажин в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, перед обращением в суд водитель должен учесть, что если на участке дороги были предупреждающие знаки, то возмещение не предусмотрено.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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