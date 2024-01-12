Автоэксперт Сажин дал советы водителям на случай попадания машины в яму на дороге
Если нет видеорегистратора, то рекомендуется найти очевидца или водителя, зафиксировавшего ДТП на видео.
«После этого они оформят постановление, с которым нужно будет обратиться в компанию, которая обслуживает данный участок дороги, в судебном порядке. Если в добровольном они не захотят возместить ущерб», — пояснил Сажин в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, перед обращением в суд водитель должен учесть, что если на участке дороги были предупреждающие знаки, то возмещение не предусмотрено.
Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.